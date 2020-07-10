【專家樓評】周定國：環球量寬　利好全球樓市

回顧今年上半年，疫情衝擊全球經濟大環境，令各地失業率飆升，各地的救市政策，加上美聯儲豪言「無限QE」，令到環球股市開始反彈。

隨着近期疫情慢慢緩和，全球量寬、低息、低利率環境，再加上匯率低企，更是投資海外物業的黃金機會，筆者預期環球樓市將似2010年至2019年般，出現第二個「黃金十年」，今年下半年環球樓價有望平均升大約5%。

當中個人最看好的是英國以及澳洲，尤其最近「BNO」和移民是香港的熱話，作為「留學熱門國家」，及早在當地置業可以降低留學成本，甚至有機會做到「零成本留學」。原因是置業不單可以節省留學時期所需要的租金，還可以將多餘的房間出租，用作賺取學費同生活費，達到「以房養學」的效果。

其實一般買海外物業，首選都是選擇投資「學房區」，因為「學房區」普遍都可以在短時間內出租，不止有穩定的租金收入，升值潛力亦都非常大，所以英澳兩個留學熱門國家樓價值得看高一線。

美聯環球營業董事(國際房地產) 周定國

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