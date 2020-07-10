【專家樓評】新居屋按揭批核受阻　竟然係申報入息太誇張？

居屋及綠置居按揭有政府做擔保，銀行在批核按揭時，會相對寬鬆一點，大部分銀行不需做壓力測試，而且不用入息證明，只要申報家庭入息即可。

不過，近日筆者收到一個求助個案，客人是自僱人士，生意好的時候有些月份收入可達六位數，但是現金收入為主，難以提供入息證明。而且他有近100萬元私貸，每月還款約3萬元，為了供款佔入息比率不超出50%，故此申報夫婦二人合共家庭入息為10萬元，但以兩人的年資，申報太高入息，銀行會認為不合理，相信會難以批出按揭。不過我們都先按客人意願，照為客人向一間銀行申報有10萬元入息，但一如所料，銀行最終拒批。

經筆者分析後，由於客人只以一人名義借取私貸，他的太太並沒有任何負債，故此建議客人轉太太做業主，以太太身份向其他銀行申請，申報夫婦二人家庭入息為6萬元，終於順利獲批出按揭。

以上個案是根據過往的經驗，當發現客人申報的入息太誇張時，已知很大機會不可行，故此一開始就建議客人若想要嘗試的話，只向一間銀行申請，千萬不要同時向幾間銀行申請，因為當幾間銀行都拒批時，就算轉名後再重新遞交申請都會有阻滯，幸好客人接納我們的意見，最終可安全及順利地批出按揭。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣

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