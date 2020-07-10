新冠肺炎：疫情帶旺網購　美國倉庫需求勢急增

隨着新冠肺炎疫情大流行，綱購銷售激增，美國需要更多的倉庫存儲盒子和處理訂單。外媒引述商業房地產服務公司仲量聯行報告指出，由於美國消費者更傾向網購，美國2025年的工業房地產需求，或用於儲存網購商品的倉庫面積，可能將多出10億平方英尺。

報告顯示，今年有多達50%的工業房地產租賃活動和電商相關，較疫情危機前高35%。仲量聯行美洲工業部總裁Craig Meyer指出，今年首季是該公司3年來業績最好的租賃季度。他舉例，其中一家電商相關客戶約在30天前，要求在特拉華州(Delaware)租賃至少120萬平方英尺的倉庫，然後在簽約後不到30天內搬進倉庫，此狀況前所未聞，因為一般自簽約到搬遷約需要9個月時間。Meyer直言，工業房地產是當今商業房地產行業的「寵兒」。

該行又預計，美國還需要約1億平方英尺的冷藏設施，以跟上消費者的需求和銷售趨勢。電商巨頭亞馬遜最大房東Prologis估計，電商公司每銷售10億美元，就需要120萬平方英尺的分銷空間。

eMarketer公司另預測，今年美國電商銷售額7,097.8億美元，將佔總零售總額的14.5%，到2024年底電商銷售在總零售額中的佔比將達18.1%，總金額超過1萬億美元。同時，在疫情衝擊之下，零售顧問、梅百貨公司前高層Jan Kniffen早前預計，到2021年美國三分之一的購物中心將消失。

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