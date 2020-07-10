【專家樓評】李志成：住宅供應短缺資金多　樓市續看俏

發展局公布今個財政年度下季賣地計劃，將推出兩幅住宅官地，連同日出康城第13期鐵路項目，下季合共提供約2,710伙。而今個財年上半年總共有約4,290伙供應，僅佔政府全年供應目標約3成，如果要全年達標，財年下半年須加大力度推地。

本港私樓供應持續放緩，長策會公布未來10年總房屋供應目標持續下調，加上2018年底將其中公私營房屋比例由6：4改為7：3，私樓供應緊絀，不過置業需求強勁，求過於供情況勢將加劇，未來樓價難有大跌空間。

至於息口方面，市場消息指出有大型銀行上調按息水平，並且削減現金回贈。環球市況波動，而低息環境下，銀行按揭業務資金成本相對仍然高企，銀行需要平衡資金成本，作風險管理。不過本港資金充裕，未來資金預期會持續流入香港，帶動息率持續低企，銀行加按息相信對供樓人士實際影響不大，未會動搖買家入市信心。

為了應對經濟挑戰，美國實施無限量化寬鬆，並步入零息時代。全球資金氾濫，勢將推升資產價格，相信不少市民會買物業投資保值，以避免持有銀紙面臨貶值。香港疫情緩和，不少人立刻蜂擁入市，一手新盤受到市場熱捧，未來樓市交投將會繼續熾熱。

香港置業行政總裁 李志成

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