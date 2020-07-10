【石油大戰】中國買家新寵係哥倫比亞　原因係...

外電引述消息報道，中國經濟復甦帶動需求增加，導致哥倫比亞的重質高硫Castilla原油已經售罄，然而，巴西中甜盧拉原油的銷售卻在放緩。

哥倫比亞原油受到青睞的主要原因，是石油輸出國組織及盟友(OPEC+)減產，加上美國對委內瑞拉和伊朗的制裁，令市場上重油供應減少，使通常比低硫原油價格便宜的高硫原油的需求增加。

同時，由於布蘭特期油價格上漲擠壓煉油利潤率，中國的獨立煉油商將會減少原油加工量，使某些拉丁美洲原油的買家減少。而巴西石油生產商尤為艱難，因為佔其銷量大約七成的對華銷售正在下降。

行業諮詢機構FGE稱，預計中國地方煉廠在7和8月的加工量，將比5月份的創紀錄水平減少多達17%。知情人士透露，盧拉原油通常在中國煉油廠中很受歡迎，8和9月在青島港交貨的價格比布蘭特原油高出約每桶2.5美元，低於幾周前的約3美元。

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