港元拆息︰1個月回軟至0.39厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息續跌至0.11厘，呈兩連跌；1星期報0.23厘；與樓按相關的1個月回落至0.39厘；3個月續降至0.63厘水平。

10/7/2020

隔夜 0.11071厘

1星期 0.23982厘

2星期 0.32714厘

1個月 0.39929厘

2個月 0.51786厘

3個月 0.63161厘

6個月 0.85964厘

12個月 1.08196厘

9/7/2020

隔夜 0.12214厘

1星期 0.26107厘

2星期 0.32786厘

1個月 0.41554厘

2個月 0.52571厘

3個月 0.63768厘

6個月 0.86762厘

12個月 1.10429厘

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