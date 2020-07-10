新冠肺炎：足不出戶電腦銷情旺　次季全球銷量聯想稱冠

據研究調查機構Gartner統計，第2季全球個人電腦出貨達6,480萬台，按年增長2.8%；首三位廠商按次分別為聯想(LENOVO)、惠普(HP)及戴爾(DELL)，市佔率分別為25%、24.9%及16.4%，蘋果公司排名第四。(見附表)

Gartner指出，疫情下遠距商機帶動個人電腦需求，包含在工作、教育、娛樂上，加上首季受疫情影響供應鏈，終端零售商庫存回補需求大增，帶動整體需求回暖。以付運量計，次季聯想升4.2%、惠普升17.1%、蘋果公司升5.1%、台資Acer及華碩(ASUS)的付運量分別增長23.6%及21.4%，戴爾則下跌0.3%。

數據顯示，前三大品牌已囊括全球個人電腦過半市場份額。Gartner表示，聯想、惠普受惠歐洲、中東、非洲地區需求增長，且次季供應鏈問題逐步緩解，部分地區出貨季增逾5成；戴爾則受拉丁美洲出貨下滑影響，故見次季出貨小幅下滑。

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