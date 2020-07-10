港股格局：姚浩然料恒指26000關水平上落
2020年07月10日 11:47
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時富資產管理董事總經理姚浩然表示，早前恒指重磅股起動帶動大市上升至26,000點水平(250天線水平)，惟這類股份開始整固，料恒指短期會處於區間上落格局。他指出，金管局接收不少美元沽盤，代表香港持續有資金流入，加上美國疫情嚴峻，預料低息環境將會持續，貨幣政策亦偏寬鬆，預料港股前景仍偏好為主。
科技股造好，市場憧憬港版納斯達克指數出現，加強對科技股追捧。姚浩然預期下半年新經濟股、科技股均偏好，因全球疫情的不確定性，對傳統實體經濟造成影響，相反有助新經濟股，甚至新商機湧現會令其受惠。他指出，近期有不少新經濟股份累積較大升幅，未必要高追，但回調時可趁機吸納。
姚浩然又指，阿里健康(00241)配售股份，短期會對股價造成壓力，惟大數據醫療板塊是市場焦點之一，而且相比同業，投資者會對有穩定管理層的阿里健康更有信心，故該股份仍有上升潛力。
另外，今日有多隻新股上市，姚認為市場焦點落於中國眼科醫藥平台歐康維視生物(01477)及電子煙股思摩爾國際(06969)。他指歐康維視生物去年盈利能力有限，以現時市值來看，估值屬偏高，不鼓勵投資者高追；至於思摩爾國際，他認為該股份屬概念炒作，缺乏參考指標，投資者若然入市，或可把上市第一日低位定為止蝕價，亦可採取「放紙鳶」方式。
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