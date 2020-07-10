港股格局：姚浩然料恒指26000關水平上落

時富資產管理董事總經理姚浩然表示，早前恒指重磅股起動帶動大市上升至26,000點水平(250天線水平)，惟這類股份開始整固，料恒指短期會處於區間上落格局。他指出，金管局接收不少美元沽盤，代表香港持續有資金流入，加上美國疫情嚴峻，預料低息環境將會持續，貨幣政策亦偏寬鬆，預料港股前景仍偏好為主。

科技股造好，市場憧憬港版納斯達克指數出現，加強對科技股追捧。姚浩然預期下半年新經濟股、科技股均偏好，因全球疫情的不確定性，對傳統實體經濟造成影響，相反有助新經濟股，甚至新商機湧現會令其受惠。他指出，近期有不少新經濟股份累積較大升幅，未必要高追，但回調時可趁機吸納。

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