虛銀眾安銀行推出「零成本」私人貸款產品

虛擬銀行眾安銀行(ZA Bank)宣布推出全港首創的貸款產品「10萬元Free Cash」。由即日起至2020年9月30日，凡用戶成功申請10萬元或以下貸款，只要在3個月內全數清還，即可獲利息及手續費全數回贈，助用戶以「零成本」方式紓緩財務困擾。

用戶需透過ZA Bank手機應用程式完成簡單的申請步驟，即可獲ZA Bank透過「轉數快」發放現金。申請者還可於特定時間內體驗30分鐘承諾服務，ZA Bank保證用戶在提交完整的申請資料和文件後，將會在30分鐘內獲得審批結果。否則每遲一分鐘，ZA Bank將贈予用戶10萬元現金，並一直累積到用戶獲得最終審批結果為止。

此外，ZA Bank於2020年3月24日正式面世之際推出了ZA私人貸款，方便用戶透過全天候的一站式ZA Bank手機應用程式申請高達100萬元貸款，目前私人貸款的實際年利率可低至1.86%，產品設有7天冷靜期，用戶於期內提早清還款項可獲豁免提早償還貸款手續費。

眾安銀行零售銀行聯席主管冼迪雲表示，儘管目前市面上貸款產品種類繁多，惟低成本與快捷兼備的產品仍屬少數，部分銀行的貸款手續冗長繁複，需要申請者親身到分行辦理。部分人士亦因借貸成本高昂，而未能透過貸款解決資金周轉需求，冀透過相關「零成本」貸款回饋用戶。

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