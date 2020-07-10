新股專輯：歐康維視及思摩爾半日倍升 中國蜀塔「潛水」
2020年07月10日 12:12
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7隻新股於今(10日)掛牌，其中眼科醫藥平台歐康維視(01477)開市報43元已為日中高位，較招股價14.66元高出1.9倍，每手500股帳面獲利14,170元；其後股價一度回落至36.05元，半日收報37.8元，升157.8%。
電子煙生產商思摩爾國際(06969)開市報28元，其後再升至29.2元，半日收報28.1元，高招股價12.4元約126.6%。若散戶於最高位沽出，每手1,000股可帳賺16,800元。
尚未有盈利或收入生物科技企業永泰生物製藥(06978)首日掛牌，開市報13.4元，曾高見16.86元，半日收報15.22元，較招股價11元升38.3%。
中國廣告經銷商虎視傳媒(01163)開市報1.05元，半日報1.17元，較招股價0.86元升36%。
於創業板上市的中國蜀塔(08623)潛水，開市價與半日同收報0.22元，較招股價0.3元跌26.67%。
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