【高盛推介】阿里高位回吐　部署反彈留意認購證

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴周四(9日)大升約10%，曾升見263.8港元，創上市新高。周五(10日)早段則低開約1.8%後跌幅收窄，更一度反彈倒升，惟及後再次下跌。事實上，阿里本年初至今的表現仍落後其他科網股。恒指公司將於8月14日公布恒指指數季檢，而恒指公司董事兼研究及分析主管黃偉雄表示，阿里屬本次季檢的選股範圍。

觀察個股認股證資金流向，可見近日資金追捧認購證，冀股價繼續上升，並追回與其他科網股的差距，當中周三(8日)及周四共錄得超過4,900萬元資金流入。而認沽證則於過去6個交易日皆錄得資金流入，合共約1,680萬元。

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