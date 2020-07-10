【瑞通推介】多隻全場最貼牛登場！
2020年07月10日 12:33
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瑞通認股證牛熊證銷售部：市場關注新冠肺炎疫情對經濟的影響，美股隔晚個別發展。道指收報25,706點，跌361點或1.3%，納指則升0.5%，創收市新高。
恒指周四(9日)力守兩萬六，收升80點或0.3%，報26,210點。周五(10日)早段回落逾300點，一度跌穿25,900點關口。其好倉(牛證及認購權證)周四淨流入132萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入近3,900萬元，反映投資者對後市好淡分歧。周四其牛證街貨重貨區為收回價24,900至24,999點，而熊證街貨重貨區為收回價26,800至26,899點。
內地滬深兩市周四分別有逾1和2%的升幅，南方A50周四於17元以上爭持，收升0.6%於17.21元，14日RSI已升至極度超買的87水平。A股踏入7月顯著走強，帶動南方A50月內累升逾18%，交投跟隨向上。南方A50周五早段回軟，再試17元水平，上方阻力留意近期高位17.32元。周四有逾1,000萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有127萬元淨流入，而場內當日僅得一隻熊證。
恒指公司擬推科技創新指數，一眾新經濟股和中概股大幅炒上。儘管網易和京東暫未被納入下月恒指季檢中的恒指選股範圍，但兩者周四均刷新在港上市新高。此外，比較3隻在港第二上市中概股月內至周四表現，網易和京東分別累升15.6和14.7%，較阿里巴巴同期的24.8%升幅落後。
京東周四破頂升至271.6元，大漲9.6%，較上市價226元累升逾兩成，收市報266元，升7.4%。周五早段整固，曾挫3%至258元，其後跌勢回順，重上260元關口樓上。周四有逾200萬元淨流出其好倉。
石藥集團獲券商看好，但周四逆市下跌0.7%，收報15.08元，4連升走勢告終。周五早段好淡爭持，跌至10天線(約14.78元)後獲承接，15元失而復得，近期高位15.56元或為短期阻力。周四分別有逾200萬和2萬元淨流入其好倉和淡倉。
瑞通相關認股證之選擇：
京東輕微價外、中短期購證(14520)，行使價296.18元，2020年12月到期，實際槓桿4.9倍。
石藥輕微價外、短期購證(11716)，行使價17.733元，2020年10月到期，實際槓桿7.1倍。
瑞通相關牛熊證之選擇：
小米場內最貼牛證(54643)，收回價14.259元，槓桿比率5.5倍。
吉利汽車場內最貼牛證(54633)，收回價14.159元，槓桿比率4.6倍。
港交所場內最貼牛證(53790)，收回價349.999元，槓桿比率18.1倍。
舜宇光學場內最貼牛證(54625)，收回價134.699元，槓桿比率9.6倍。
瑞聲場內最貼牛證(54622)，收回價52.349元，槓桿比率4.7倍。
國壽場內最貼牛證(53786)，收回價17.119元，槓桿比率5.5倍。
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