【瑞通推介】多隻全場最貼牛登場！

瑞通認股證牛熊證銷售部：市場關注新冠肺炎疫情對經濟的影響，美股隔晚個別發展。道指收報25,706點，跌361點或1.3%，納指則升0.5%，創收市新高。

恒指周四(9日)力守兩萬六，收升80點或0.3%，報26,210點。周五(10日)早段回落逾300點，一度跌穿25,900點關口。其好倉(牛證及認購權證)周四淨流入132萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入近3,900萬元，反映投資者對後市好淡分歧。周四其牛證街貨重貨區為收回價24,900至24,999點，而熊證街貨重貨區為收回價26,800至26,899點。

內地滬深兩市周四分別有逾1和2%的升幅，南方A50周四於17元以上爭持，收升0.6%於17.21元，14日RSI已升至極度超買的87水平。A股踏入7月顯著走強，帶動南方A50月內累升逾18%，交投跟隨向上。南方A50周五早段回軟，再試17元水平，上方阻力留意近期高位17.32元。周四有逾1,000萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有127萬元淨流入，而場內當日僅得一隻熊證。

恒指公司擬推科技創新指數，一眾新經濟股和中概股大幅炒上。儘管網易和京東暫未被納入下月恒指季檢中的恒指選股範圍，但兩者周四均刷新在港上市新高。此外，比較3隻在港第二上市中概股月內至周四表現，網易和京東分別累升15.6和14.7%，較阿里巴巴同期的24.8%升幅落後。

京東周四破頂升至271.6元，大漲9.6%，較上市價226元累升逾兩成，收市報266元，升7.4%。周五早段整固，曾挫3%至258元，其後跌勢回順，重上260元關口樓上。周四有逾200萬元淨流出其好倉。

石藥集團獲券商看好，但周四逆市下跌0.7%，收報15.08元，4連升走勢告終。周五早段好淡爭持，跌至10天線(約14.78元)後獲承接，15元失而復得，近期高位15.56元或為短期阻力。周四分別有逾200萬和2萬元淨流入其好倉和淡倉。

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