中國經濟：「國家隊」擬出手為A股降溫？

2020年07月10日 12:36
  • 東網電視
    更多新聞短片
    近日內地A股市場價量齊升，官媒在提出股市「健康牛」後，連日亦不忘提醒投資者要理性投資，而國家背景的基金則開始減持股份，故見周五(10日)A股市況回軟。滬綜指中午收報3,414點，下跌1%。
    周四(9日)收市後，內地A股太極實業(600667.SH)、北斗星通(002151.SZ)、匯頂科技(603160.SH)同發公告，指國家集成電路產業投資基金將會減持公司股份。
    此外，中國人保(01339)同日也在港公布，社保基金計劃6個月內減持該公司無限售條件A股不超過8.84億股，即當前已發行股份總數的2%。該公司表示，是次減持是出於資產配置和投資業務需要，屬常規性投資業務安排。但受消息面影響，中國人保周五股價受壓，中午收報2.83元，跌逾6%。
    以上兩則消息，皆令人聯想到，國家隊擬出手為市場降溫。社保基金的基金管理約2.2萬億元人民幣的資產，以中國人保7月9日收市價每股8.25元計算，社保基金是次擬減持市值達72.97億元。
    －－－－－
    Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！
    請即致電：5133 0626
    https://wa.me/85251330626
    【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！