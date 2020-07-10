中國經濟：「國家隊」擬出手為A股降溫？

近日內地A股市場價量齊升，官媒在提出股市「健康牛」後，連日亦不忘提醒投資者要理性投資，而國家背景的基金則開始減持股份，故見周五(10日)A股市況回軟。滬綜指中午收報3,414點，下跌1%。

以上兩則消息，皆令人聯想到，國家隊擬出手為市場降溫。社保基金的基金管理約2.2萬億元人民幣的資產，以中國人保7月9日收市價每股8.25元計算，社保基金是次擬減持市值達72.97億元。

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