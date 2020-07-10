【高盛推介】落後科網股認購證部署

高盛(亞洲)有限責任公司：網易周五(10日)早段低開約1.6%後逆市反彈。觀察近日網易表現，可見股價雖見突破，當中周四(9日)曾升見167元，創自6月在港上市以來的高位。但對比美團點評及小米集團等其他科技股，網易表現仍屬較落後。

觀察個股認股證資金流向，可見周四網易大升時，資金仍轉向部署認購證，錄得約940萬元資金流入，為當日5大資金流入的認股證相關資產之一。

觀察現時市場上較價外的認購證，可見換股比率10兌1的產品面值動輒超過1元。而其他換股比率100兌1的產品，所提供的槓桿很低，只有兩倍。

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