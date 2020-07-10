傳延遲向債券持有人付息 港航：不公開評論財務活動
2020年07月10日 14:37
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新冠肺炎疫情嚴重打擊航空業，有市場消息稱，香港航空在本周三(8日)通知債券持有人需要延遲付息，涉及一隻本金額達6.83億元的永續債券、半年利息額達2,400萬美元。《東網》向港航查詢，發言人表示作為私人公司，香港航空不會公開評論其財務活動。
消息指出，該債券由港航旗下公司Blue Skyview Company在2017年所發行，本次付息日原訂在7月26日。另外又指，由於公司未能遵守債券條款在本年5月尾前向債券持有人提供公司2019年年度業績，故該債券利率需要由7.125厘升至12.125厘。
據了解，持牌航空公司需要在財政年度完結後6個月內向空運牌照局提交已審核年度業績。就是否已向空運牌照局提交2019年度業績，港航對《東網》表示，「香港航空一直遵守政府法規，並根據當局要求提供有關資料。」
港航為本港第三大航空公司，海航集團為其股東之一。6月9日月因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空(00293)宣布，獲香港政府以公帑救亡，涉及390億元資本重組計劃。香港航空全資持有的香港貨運航空有限公司直言，此舉令其他航空公司憂慮香港航空業再無競爭公平性，尤其未來的航權分配存在嚴重利益衝突，
其後在6月18日傳出有多名潛在買家對港航有興趣，其中一名更於5月進行盡職調查。然而至今仍未成事，或與疫情持續有關。
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