傳延遲向債券持有人付息　港航：不公開評論財務活動

新冠肺炎疫情嚴重打擊航空業，有市場消息稱，香港航空在本周三(8日)通知債券持有人需要延遲付息，涉及一隻本金額達6.83億元的永續債券、半年利息額達2,400萬美元。《東網》向港航查詢，發言人表示作為私人公司，香港航空不會公開評論其財務活動。

消息指出，該債券由港航旗下公司Blue Skyview Company在2017年所發行，本次付息日原訂在7月26日。另外又指，由於公司未能遵守債券條款在本年5月尾前向債券持有人提供公司2019年年度業績，故該債券利率需要由7.125厘升至12.125厘。

據了解，持牌航空公司需要在財政年度完結後6個月內向空運牌照局提交已審核年度業績。就是否已向空運牌照局提交2019年度業績，港航對《東網》表示，「香港航空一直遵守政府法規，並根據當局要求提供有關資料。」

其後在6月18日傳出有多名潛在買家對港航有興趣，其中一名更於5月進行盡職調查。然而至今仍未成事，或與疫情持續有關。

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