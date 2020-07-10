駿隆：6月強積金人均賺8712元　惟年初至今計仍蝕5275元

駿隆集團公布，截至6月底，駿隆強積金綜合指數上升4.1%，報224點。三大主要指數全線上升，股票基金指數升6.6%，報300點；混合資產基金指數升3.6%，報216點；固定收益基金指數微升0.5%，至127點。月內強積金每人平均賺8,712港元，惟以年初至今計算，人均仍蝕5,275元。

駿隆集團常務董事陳銳隆認為，市場預期央行量寬及政府補貼經濟措施將維持，令股市表現與經濟基本因素情況出現持續脫鈎，預期新經濟及藥業板塊將會維持強勢，債券價格亦會持續高企，長債出現輕微調整迹象。

他指，投資者要留意美國選情所引致的風險，以及中美關係惡化對周邊地區的影響，長線可根據自身風險承受能力，分段吸納新經濟及藥業板塊比重較高的股票類別基金。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626