【多圖】朗城滙連裝修現樓示範單位曝光

華懋集團銷售部總監吳崇武表示，旗下觀塘安達臣住宅項目將會在第四季推出，項目提供4座住宅大廈，共334伙，戶型包括一房至三房，主打的兩房佔樓盤近一半單位。至於已上載樓書的薄扶林豪宅項目碧麗軒，最快下月開放示範單位，料傾向以招標形式推出。

他又指出，旗下元朗朗城滙累售622伙，佔全盤約86%單位，套現約50億港元，平均呎價1.4萬至1.5萬元。該盤餘下98伙，包括17伙兩房及81伙三房，日內將會新增優惠及價單推售餘下單位。樓盤關鍵日期為本月31日，料下月初通知業主收樓。

朗城滙周五(10日)開放連裝修現樓示範單位予傳媒參觀，單位為2座32樓H室，實用面積749方呎。

對於新冠肺炎疫情出現反彈，吳氏認為，只要香港市民重返疫情初期時預防意識及措施，相信疫情可控制，問及新一輪疫情會否影響樓盤推售，他認為言之尚早。他料下半年樓市走勢輕微向好，料錄5%以內的升幅。

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