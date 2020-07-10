二手樓價指數按周升0.27%

中原城市領先指數CCL報178.95點，按周升0.27%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報181.63點，按周微跌0.05%。CCL(中小型單位)報179.49點，按周升0.09%。

CCL(大型單位)最新報176.14點，創19周新高，按周升1.21%，升幅22周最大。近8周升市計，CCL(大型單位)累升2.32%，升幅是CCL四大整體指數中最大的。其餘CCL累升1.71%，CCL Mass累升1.62%，CCL(中小型單位)累升1.60%。近期豪宅樓價表現突出，有望追回過去落後的升勢。

本周四區樓價二升二跌，樓價繼續反覆上升。新界西CCL_Mass報164.61點，按周升1.56%，終止2周連跌。新界東CCL_Mass報190.50點，按周升0.10%。九龍CCL_Mass報178.90點，按周微跌0.05%，連跌3周共2.10%。港島CCL_Mass報185.12點，按周跌1.51%，連跌2周共3.56%。

樓價回升8周計，港島累升1.72%，九龍累升2.48%，新界東累升2.13%，新界西累跌0.11%。

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