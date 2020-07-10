【市後重點睇】港匯回軟　油價挫逾1%

美匯指數反覆企96.8；離岸人民幣(CNH)高見企6.9943，最新回落至7.0105；港匯報7.7504；美元兌日圓升上106.84；歐元跌至1.1283；英鎊見1.2586。金價重上1,800美元。國際油價續挫逾1%，布油報41.82美元，紐油企40美元樓下。道指期貨跌99點。

●市後關注點

-20:30 美國6月生產物價指數(PPI)

-國泰航空股價如墮無底深潭，再創09年金融海嘯後新低。

●亞洲股市：日股收跌1%，韓澳股受壓。

●新冠肺炎：

-疫情拖累！全球百萬富翁財富料縮水達8%。

-足不出戶電腦銷情旺，次季全球銷量聯想稱冠。

-疫情帶旺網購，美國倉庫需求勢急增。

-IMF指全球經濟存在巨大不確定性。

-有員工確診，莎莎新港城中心分店即日起停業。

●中國經濟：「國家隊」擬出手為A股降溫？

●內地6月新增貸款1.81萬億人幣，略高於預期。

●人民幣速遞：中間價漲至6.99見17周新高，兌每百港元報90.36。

●【石油大戰】中國買家新寵係哥倫比亞，原因係...

●2020胡潤中國10強電商榜出爐，阿里美團京東擠前三甲。

●上交所：科創板AI相關企業總市值逾3200億元人幣。

●民航局：上半年內地旅客及運輸周轉量按年雙降。

●台積電6月營業額增四成，創新高。

●駿隆：6月強積金人均賺8712元，惟年初至今計仍蝕5275元。

●虛銀眾安銀行推出「零成本」私人貸款產品。

●港6月份樓市辣招稅收及成交創7個月最多。

●SEA TO SKY再錄1.1萬張入票，超購逾37倍。

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