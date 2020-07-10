【fb直播】港版納指助ATMX更上一層樓？

在中美股市拖累下，港股周五(10日)一開市即失守兩萬六關，最多跌逾600點，收市跌482跌，報25,727點。在全球繼續受新冠肺炎困擾下，港股升浪有冇隱憂？今日的下跌係急升後回吐，抑或...？

大行富瑞唱好內地物管股，預計今年上半年盈利按年錄3至4成增幅，帶動物管板塊做好，短炒一轉買邊隻好？

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