集團指出，自新型冠狀病毒肺炎疫情爆發以來，中國大陸多個省市啟動最高級別的重大突發公共衛生事件一級響應，採取各類嚴格措施遏制疫情蔓延。為積極配合疫情防控工作，集團大多數實體零售門店暫停營業，該期間之營業收入大幅下跌，而業績亦受到不利影響。

疫情期間，集團實施了保障合作夥伴，減少員工及客戶受疫情影響的措施，包括給予經銷商合作夥伴額外退貨率，推出員工關愛計劃，為所有員工購買商業保險等。同時，集團正與市場業主進行磋商，尋求進一步租金減免，並繼續優化業務運營，合理控制日常開支。

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