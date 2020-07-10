【中環剝花生】全民皆股要睇路？

環球股市近月急升，當中每日港股成交更「閒閒地」成2千億元，現時重現2015年「大時代」全民皆股景象未？股民係咪要睇路？另邊廂，A股總市值自上月底以來，竟然增加超過1萬億美元，今次升浪是否過急，還是「健康牛」？

今集《中環剝花生》搵嚟信誠證券副總裁何智威、中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦，以及證券分析師譚朗蔚同你拆解。

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