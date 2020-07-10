騰訊撤回訴訟並道歉　「南山必勝客」認輸了？

「南山必勝客」、「南山不敗」是網民對騰訊的「封號」，意指騰訊此前在深圳南山區法院的訴訟幾乎「必勝」。

事緣騰訊早前控告老乾媽拖欠廣告費，請求法院凍結老乾媽1,624萬元(約1,810萬港元)的資金。騰訊以苦主身份指出，自己與老乾媽簽署了一份合作協議，並在「QQ飛車」手機遊戲中，植入投放老乾媽廣告、推出有關的廣告遊戲產品、在該手遊的的官方微博上，上傳多條帶有宣傳性的廣告文章。

深圳市南山區法院周一公布的民事裁決書中，裁定凍結老乾媽名下價值相應款項的銀行存款或查封、扣押其等值的其他財產。

老乾媽翌日發出聲明指，其公司並未與騰訊及授權他人與騰訊就老乾媽品牌簽署《聯合市場推廣合作協議》，亦從未與騰訊進行任何商業合作，已報警。強調老乾媽對事件給予公司聲譽造成的不良影響，保留追究權利。

受理老乾媽報案的貴陽市公安局雙龍分局通報，老乾媽日前報案指有不法分子冒其公司，與騰訊簽合作協議，導致公司被騰訊起訴。警方調查後，發現有人偽造老乾媽公司印章，冒充公司市場經營部經理，與騰訊簽合作協議，並獲取騰訊在推廣活動中的網遊禮包碼，再在網上販賣牟利。

不少網民諷刺騰訊「腦殼不行，被騙了」；有人質疑騰訊管理混亂。騰訊回應「被騙」一事，稱一言難盡，為防止類似事件，以一千瓶老乾媽食品，徵求類似線索。

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