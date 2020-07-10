傳泰禾投資擬以78億元出售泰禾人壽
2020年07月10日 19:37
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外媒引述消息指，泰禾投資正與顧問商討，尋求以10億美元(約78億港元)出售本港保險公司泰禾人壽。據報，泰禾投資已經與幾家保險公司接觸，以評估他們對有關業務的潛在興趣，但仍處於初期階段。
泰禾投資於2017年以106億港元向大新金融(00440)收購旗下的大新人壽，並更名為泰禾人壽。
值得留意，泰禾投資同為內地房企泰禾集團(000732.SZ)的控股股東。泰禾集團於本周宣布債券違約，2017年度第一期中期票據的本金和利息，未能在周一(6日)按時兌付，應還本息金額高達16.12億元人民幣。國際評級機構穆迪於周五(10日)下調泰禾集團企業家族評級至「Caa3」，展望「負面」。
事實上，陷入財困的房企泰禾集團於4月底發公告指，擬向泰禾投資收購泰禾人壽，但數日後泰壽急發聲明指，母公司已停止研究將泰禾人壽併入泰禾集團旗下的交易。
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