傳泰禾投資擬以78億元出售泰禾人壽

外媒引述消息指，泰禾投資正與顧問商討，尋求以10億美元(約78億港元)出售本港保險公司泰禾人壽。據報，泰禾投資已經與幾家保險公司接觸，以評估他們對有關業務的潛在興趣，但仍處於初期階段。

事實上，陷入財困的房企泰禾集團於4月底發公告指，擬向泰禾投資收購泰禾人壽，但數日後泰壽急發聲明指，母公司已停止研究將泰禾人壽併入泰禾集團旗下的交易。

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