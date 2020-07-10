儘管新冠病毒爆發下，營商環境充滿挑戰，但預期上半年權益股東應佔綜合溢利將錄得上升，主要由於網上銷售比例增加，其毛利率相對高於公司的OEM銷售；上半年由於實施成本控制措施，加上人民幣兌港元貶值，公司位於中國的工廠的生產成本下降；並無錄得於去年上半年有關轉讓地塊及就東莞工廠的若干樓宇辦理房地產權證有關的諮詢費及稅項開支。而且，根據中國人力資源和社會保障部、財政部及國家稅務總局於今年2月聯合發佈的通知，今年上半年的中國企業社會保險保費獲得減免。

然而，下半年的業務增長及財務表現可持續性仍不明朗，原因包括疫情的影響，以及中美貿易衝突帶來的風險，因為集團大部分收益來自美國，業務表現對中美貿易衝突非常敏感。

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