新盤UPDATES：新界區多盤部署短期加入銷售行列

發展商全面啟動下半年推盤攻勢，其中東九龍區搶閘開售大型項目，剛已截止接受認購登記，周六(11日)正式開盤，而新界區多個項目亦部署短期內加入銷售行列。

●KOKO HILLS錄1400個登記 超購約7.7倍

下半年新盤開售潮啟動。會德豐地產的茶果嶺KOKO HILLS，明日(7月11日)正式開售165伙，其中160伙一至三房標準戶以登記形式發售，發展商已剛截止接受認購，市場料共錄約1,400個登記，超額認購約7.7倍。該批單位折實市值約19.2億元，平均呎價20,860元，入場費774.5萬元。發展商明日早上將率先安排大手客等揀樓，同日亦推出4個四房戶及1個複式連平台戶招標發售。

●SEA TO SKY再錄1.1萬張入票 超購逾37倍

長實地產投資董事郭子威表示，對是次銷售具有信心，因應疫情環境，明日將會加強防疫安排，並已於售樓處所在商場，動用不同層數及樓面分散人流，每組等候揀樓人群不可超過30人，亦會向揀樓客及地產代理等提供口罩及酒精搓手液等。

●【多圖】朗城滙連裝修現樓示範單位曝光

華懋集團銷售部總監吳崇武表示，旗下觀塘安達臣住宅項目將會在第四季推出，項目提供4座住宅大廈，共334伙，戶型包括一房至三房，主打的兩房佔樓盤近一半單位。至於已上載樓書的薄扶林豪宅項目碧麗軒，最快下月開放示範單位，料傾向以招標形式推出。

他又指出，旗下元朗朗城滙累售622伙，佔全盤約86%單位，套現約50億港元，平均呎價1.4萬至1.5萬元。該盤餘下98伙，包括17伙兩房及81伙三房，日內將會新增優惠及價單推售餘下單位。樓盤關鍵日期為本月31日，料下月初通知業主收樓。

朗城滙周五(10日)開放連裝修現樓示範單位予傳媒參觀，單位為2座32樓H室，實用面積749方呎。

對於新冠肺炎疫情出現反彈，吳氏認為，只要香港市民重返疫情初期時預防意識及措施，相信疫情可控制，問及新一輪疫情會否影響樓盤推售，他認為言之尚早。他料下半年樓市走勢輕微向好，料錄5%以內的升幅。

●恆大‧睿峰增優惠促銷 單日沽54伙

長沙灣恆大‧睿峰增加多項優惠促銷，今日截至下午4時，可供發售的54個單位全部售罄，套現約4.7億元。成交當中更有大手買家斥資逾5,000萬元，連購5伙2房戶，預計2伙用作自用，另外3伙則為日後收租之用。

項目自推出以來已累售100伙，總套現金額約8.1億元，目前可供發售的兩房單位已全數售罄，發展商計劃於短期內推出更多單位應市。

為配合防疫工作，每位入場人士須於入場前量度體溫、使用消毒搓手液消毒雙手，以及戴上口罩方可進場，同時發展商亦安排了人員於場內協調，秩序井然。

項目今日隨即加推第3號價單，涉及55伙，全數為兩房戶，提供最高售價12% 折扣、「代繳從價印花稅」稅務回贈、「首2年免息免供」按揭計劃等多重置業驚喜。是次價單入場費約986萬元。

●富豪·山峯10日5成交 洋房近9400萬沽

上述洋房屬四房四套間隔，坐向正南，由地庫至天台共樓高5層，實用面積3,027 方呎，花園面積1,049方呎。頂層天台面積585方呎。

該公司執行董事兼首席營運官范統表示，樓盤於7月短短10日內錄得5宗成交，當中4宗為洋房，合共套現接近4億元，成績令人滿意。而項目自去年開售至今已套現超過20億元。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626