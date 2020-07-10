聯儲急急「放水變收水」　惡性通脹來臨？

美國新冠肺炎感染人數仍「遙遙領先」全球，惟美國聯儲局已經開始「收水」。最新數據顯示，該局資產負債表總規模從一周前的7.06萬億美元(下同)降至6.97萬億元，別小看這區區880億美元，這已經是近11周來最大的減幅。

從分項數據的變化中，可以清晰地看到聯儲局的政策變化，例如薪酬保障計劃的支出持續下降，其資產從上周的681億元降至677億元，主街貸款工具資產持平於375億元等，另外聯儲對銀行的援助也在減少。

分析認為，這段時間的數據表明，聯儲局放水對實體經濟的刺激作用微乎其微，其次財政部已經在扶持實體經濟方面扮演主角，為聯儲局的逐步退出創造了條件。

事實上，流動性大量湧入風險資產，實體經濟受惠甚少，也為當地經濟帶來更大風險。

德銀首席美國經濟學家盧加蒂(Matt Luzzetti)表示，「如果歷史規律可靠的話，按照聯儲局這段時間的放水力度，美國早就開始出現惡性通脹的早期徵兆，並藉此推高名義GDP增速．很明顯，市場沒有看到這些信號，這說明聯儲局對實體經濟的影響已經很弱了。」

他指出，所以聯儲局逐漸減少薪酬保障計劃方面的支出是完全可以理解的，實際上，3月份迄今聯儲局在信貸供應方面的支出，很大一部分已經被企業利用信貸額度來抵銷其收入損失。

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