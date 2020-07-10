廣發証券被中證監暫停保薦機構資格半年

中證監同時對14名直接責任人及負有管理責任的人員分別採取認定為不適當人選10年至20年、公開譴責、限制時任相關高管人員領取報酬等監管措施，並責令廣發証券對相關責任人員進行內部追責，按公司規定追回相關報酬收入。

中證監指，廣發証券在相關業務風險爆發後，已按要求啟動全面自查。證監會同步對廣發証券2014年以來相關投行業務情況進行全面核查。經查，廣發証券及相關人員在相關投行項目執業過程中未能勤勉盡責，存在盡職調查環節基本程序缺失、缺乏應有的執業審慎、內部質量控制流於形式、未按規定履行持續督導義務等重大違規行為。

康美藥業日前發公告，證實公司始創人、實際控制人馬興田涉嫌違規披露、不披露重要訊息被公安拘留。中證監早前指，康美藥業於2016至2018年間虛增巨額營業收入，股東更佔用資金，認為該企業有預謀及有組織實施財務欺詐。

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