傳中國向海外公民徵入息稅　有國企通知內地員工申報

財經媒體彭博引述消息人士報道，中央開始着手追蹤居於海外的內地公民入息，準備向他們徵稅，這對於一直只須繳交香港入息稅的「港漂」來說，可能是晴天霹靂。

據報道，有國營企業的香港分部，近日通知其內地籍的員工申報去年收入，類似事情亦發生在新加坡等更遠的地方；同時亦有在澳門工作的內地人被告知，現在要向內地繳交入息稅。內地入息稅最高稅率達到45%，為香港的3倍，因此他們可能要面對稅負會一下子大增。

綜合外電報道，現居海外的內地人約6,000萬人，而定居香港工作的則有介乎8萬至15萬人。內地去年1月修改稅法，以幫助有關部門向他們收稅，惟當局今年才公開有關報稅的詳細指引，因此很多將被徵稅的人都沒有及時準備。

有會計師指，這個轉變對於會計師樓來說是一筆「橫財」，向他尋求諮詢的企業已經大增。究其原因，可能是過去的稅法沿用數十載，導致於外地謀生的內地人完全沒有為意今次巨大轉變。

一名財富策劃諮詢公司的負責人指，於境外工作的內地人，如今將被徵稅的不僅是其薪酬，連股息及出售物業所得也要交稅。他揚言，如果僱主不考慮他們稅務負擔已被加重的問題，結果恐怕是內地人才隨時「班師回朝」。

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