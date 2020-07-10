樓價UPDATES：錦綉花園洋房放盤1個半月　減102萬沽

二手業主劈價吸客，元朗錦綉花園洋房，放盤約1個半月，減價102萬元後沽出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●小西灣藍灣半島7座高層C室，實用面積約811方呎，套三房間隔，叫價約1,480萬元，議價後以1,438萬元獲承接，實用呎價約17,731元，新買家為外區用家，斥資入市作換樓之用。

●小西灣藍灣半島3座極高層G室，實用面積455方呎，兩房間隔，望山景及遠海景，獲租客以18,000元租入，實用呎租約39.6元，業主於2012年6月以398萬元購入，租金回報約5.4厘。

●鰂魚涌南豐新邨7月錄得4宗成交，平均實用呎價18,059元，包括8座高層G室，實用面積391方呎，兩房間隔，5月放盤叫價760萬元，最終願減32萬元以728萬元易手，實用呎價18,619元。

●北角半山賽西湖大廈10座低層B室，實用面積約1,467方呎，套三房連工人套房間隔，獲外區租客斥資約3,750萬元連車位承接，實用呎價約25,562元，原業主於1977年以約45.468萬元購入，是次轉手帳面獲利約3,704.532萬元，物業升值逾81倍。

●北角尚譽低層C室，實用面積170方呎，開放式間隔，望樓景，原先開價460萬元，放盤1個月，減價8萬元，減幅1.7%，終以452萬元成交，實用呎價26,588元，原業主於2017年4月購入，當時作價411.2萬元，持貨3年滿SSD沽售，帳面獲利40.8萬元，期內升值近10%。

●北角慧雲峯中層D室，實用面積443方呎，兩房間隔，望山景，獲區外首置上車客以998萬元承接，實用呎價22,528元。

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九龍區

●荔枝角美孚新邨2期吉利徑11號高層B室，望山景，一房間隔，實用面積約460方呎，以688萬元放盤1個月，獲外區客接洽，議價後減價9萬元，以約679萬元成交，實用呎價約14,761元，新買家為換樓客，睇樓一次即入市自住。

●西南九龍匯璽星鑽匯高層A室，實用面積1,620方呎，三房間隔，吸引同區客承租，成交月租65,000元，實用呎租約40.1元，業主於2019年10月以約4,609.04萬元購得，租金回報率約1.7厘。

●奧運站維港灣8座中層G室，兩房間隔，實用面積約457方呎，以約21,000元放租1個月後，吸引外區客洽詢，在「零議價」情況下租出，實用呎租約46元。

●奧運站維港灣5座低層F室，實用面積457方呎，兩房兩廳間隔，議價後以980萬元易手，實用呎價21,444元，上址原業主於2012年4月以約580萬元購入，持貨8年多，帳面獲利400萬元離場。

●奧運站凱帆軒1座高層C室，實用面積約432方呎，兩房間隔，望海景，今年3月中開始放盤，開價1,050萬元，經議價後減價90萬元或約8.6%，最終以960萬元沽出，實用呎價約22,222元。

●將軍澳維景灣畔15座中層C室，實用面積約399方呎，一房間隔，望海景，今年6月開始放售，業主原叫價780萬元，日前以740萬元交吉易手，共減價達40萬元或5%，實用呎價約18,546元。

●將軍澳新寶城6座低層G室，實用面379方呎，兩房間隔，望內園景，議價後以655萬元易手，實用呎價17,282元，原業主於2011年2月以285萬元入市，持貨9年，帳面獲利370萬元，單位期內升值約1.3倍。

●將軍澳居屋彩明苑彩楊閣高層7室，實用面積506方呎，兩房兩廳間隔，叫價600萬元，減價25萬元，減幅約4.2%，獲區內白居二買家，於未補價第二市場以575萬元承接，實用呎價11,364元。

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新界區

●元朗錦綉花園松濤南路單號屋，實用面積約902方呎，套三房間隔，外望魚塘景，放盤約1個半月，原叫價1,100萬元，經議價後減價102萬元或約9.3%，以998萬元成交，實用呎價約11,064元，屋苑本月至今累錄3宗二手成交，平均實用呎價約11,945元。

●元朗原築7月暫錄得1宗成交，包括2座中層H室，實用面積481方呎，兩房間隔，叫價605萬元，經買家議價後，以596.8萬元成交，實用呎價12,407元，新買家為用家，承接單位上車。

●元朗世宙7月暫1宗成交，單位為1座高層G室，實用面積429方呎，兩房間隔，享開揚景致，叫價655萬元，新近減價5萬元，獲用家以650萬元承接，實用呎價15,152元。

●東涌映灣園16座頂層單位，實用面積約756方呎，套三房間隔，望機場海景，以900萬元成交，實用呎價約11,905元，原業主於2012年8月以約622萬元購入，持貨約8年，帳面獲利約278萬元，屋苑本月暫錄約9宗二手成交。

●屯門居屋兆麟苑K座低層3室，實用面積401方呎，兩房一廳間隔，區內首置客為鄰近家人住所，方便照應，加上原業主增加議幅，累積減價17萬元，於己補價自由市場以453萬元購入上址自用，實用呎價11,297元。

●屯門居屋兆山苑C座中層3室，實用面積546方呎，兩房一廳間隔，同屋苑租客因原租住的單位無法續租，決定於同屋苑覓一租盤，以每月9,800元租入上址，實用呎租17.9元，如以同類型單位銀行估價約464萬元計算，租金回報率2.5厘。

●屯門珀御高層B室，實用面積352方呎，一房一廳間隔，外區客原先短租同屋苑其他單位，感受區內環境是否適合，經過議價後，最終以580萬易手，實用呎價16,477元，原業主於2017年以約490.5萬元購入，轉手帳面獲利近90萬元。

●屯門時代廣場C座低層11室，實用面積325方呎，兩房間隔，以470萬元市價易手，實用呎價14,462元，買家為新婚上車客。

●沙田溱岸8號3座高層E室，實用面積509方呎，兩房間隔，以1,100萬元易手，實用呎價21,611元，原業主於2017年3月以770萬元買入，持貨3年帳面獲利330萬元，單位升值約43%。

●馬鞍山迎濤灣1座低層B室，實用面積約735方呎，套三房間隔，原先叫價約975萬元放售，吸引區內首置客洽商承接，議價後終以950萬元成交，實用呎價約12,925元。

●馬鞍山新港城J座高層7室，實用面積363方呎，兩房兩廳間隔，望山景，原叫價678萬元，放盤1個月，微減10萬，最終以668萬元沽售，實用呎價18,402元。

●馬鞍山居屋富寶花園5座中層E室，實用面積431方呎，兩房一廳間隔，原先開價350萬元，以於未補價第二市場348.8萬元易手，實用呎價8,093元。

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