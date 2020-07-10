恒生銀行下周起實行彈性上班工作安排

該行並指，早前已加强辦公室的清潔及消毒措施，並會在員工進入辦公室前為他們量度體溫。同時該行要求員工於工作期間必須全程佩戴口罩，並提醒他們要經常清潔及消毒雙手。

另一方面，為保障客戶及員工健康，恒生指會繼續在分行實施一系列防疫措施，包括早前已增加分行深層清潔消毒次數、在開放式櫃台加設隔離膠板，並會為進入分行的客戶量度體溫及要求戴上口罩。該行將繼續密切留意疫情的發展，以作適切的安排。

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