疫苗測試正面　道指早段反覆升69點

美國疫情再升溫之際，疫苗測試結果正面，美股開市早段好淡爭持，道指曾跌68點，之後回升，報25,776點，升69點；納指跌52點，至10,494點；標指跌6點，至3,145點。

美國藥廠吉利德的疫苗測試顯示有助降低死亡率，股價早段升2.04%至76.23美元。

花旗將網購巨人亞馬遜的目標價上調至3,550美元，為華爾街最高，主要看好網購盛行會持續推高股價。亞馬遜股價早段跌0.08%至3,180.17美元。

花旗給予人造肉生產商Beyond Meat「沽出」評級及目標價123美元，較周四收市價低12%，指出業界競爭加劇令該公司面臨長期壓力。Beyond Meat股價早段跌6.8%至131.48美元。

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