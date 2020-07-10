思捷：對新大股東罷免董事感到驚訝　威脅持續經營

思捷表示，對於新股東擬罷免現有董事感到驚訝，因思捷上周公布才於德國市場展開重組計劃，亦正面對疫情引發的經濟危機，公司正處於「關鍵時刻」。公司又指，歡迎新大股東增持公司股份。惟基於此前對方的持股量仍未達申報門檻，管理層至今未曾與對方交手。公司並強調，時刻做好與股東展開公開、透明對話的準備。

思捷並表示，正評估新股東提出的議案，希望能釐清對方對公司業務前景及經營意圖，並期待即將舉行的股東特別大會。

聯交所股權披露顯示，羅氏於上周五(3日)於場外以每股0.8029元增持1.5億股思捷股份，涉資約1.2億元。她的持股量由4.93%大增至12.89%，剛好超過持股約11.22%的Total Market Ltd.而成為公司最大股東。

Total Market由思捷前主席邢李㷧三名女兒邢嘉倩、邢愛林及邢言愛分別持有33.33%權益。

銳升證券聯合創辦人及首席執行官鄧聲興評論，思捷計劃重組業務多年，業績仍無起色，股價周五復牌後大升某程度反映，市場憧憬公司更換整個董事局後，或能「殺出一條新血路」。惟他提醒，議案不一定或通過，思捷要「翻生」，不單要應付疫情對零售業的打擊，亦需要解決品牌老化問題。他又稱，目前思捷股價相當低殘，料短線仍有炒作機會，但建議長期持貨的小股東繼續觀望，待股東特別大會後再作決定。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626