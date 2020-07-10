防疫抗疫基金貴金屬貿易行業資助計劃接受申請

財經事務及庫務局發言人周五(10日)表示，政府在「防疫抗疫基金」下推出「貴金屬貿易行業資助計劃」，以支援新冠肺炎疫情影響的金銀業貿易場行員及註冊從業員，申請日期由即日起至7月31日。

金銀業貿易場行員於2020年7月1日乃持有有效營業牌照，並於申請資助時仍然營運行員業務的行員。每所合資格行員可獲發2萬元現金資助。若行員在申請時沒有持有有效營業牌照，即營業狀況為D類；或已被金銀業貿易場指令暫停市場交易，即營業狀況為S類，將不符合資助資格。

金銀業貿易場註冊從業員則須於2020年7月1日持有「有效資格」或「資格保留」的註冊從業員，即註冊司理人、註冊交易人員或註冊客戶主任。每名合資格註冊從業員可獲發1,200元現金資助。

財經事務及庫務局預計，以電子表格提交有效申請的申請人一般會在提交申請後約6至8個星期透過郵寄收到資助款額的支票。經郵寄申請，則會於完成處理透過電子申請後，約8月17日開始處理。

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