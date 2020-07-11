美股收市：道指升369點　納指再創新高

美國疫情再升溫之際，疫苗測試結果正面，刺激美股3大指數周五(10日)做好。道指收報26,075點，升369點或1.44%；標指收報3,185點，升32點或1.05%；納指收報10,617點，升69點或0.66%，再創收市新高。

總結全星期，道指、標指、納指分別累升0.96%、1.76%、4.01%。

美國藥廠吉利德周五表示，治療新冠肺炎藥物瑞德西韋與標準治療相比，臨床恢復得到改善，死亡風險降低了62%。

數據包括對康復和病死率的對比性分析。接受瑞德西韋治療的患者中，有74.4%的人在14天內康復。相關數據將在線上新冠肺炎病毒會議上公布。

吉利德股價周五上漲2.16%，收報76.32美元。

航空股及遊輪股回升，美國航空全日升6.8%；聯儲航空上漲8.29%。嘉年華遊輪股價升10.84%。

美國救市向財政政策傾斜，聯儲局周四公布的數據顯示，截至7月8日，其總資產負債表規模下降約880億美元至6.97萬億美元。這是聯儲持有的債券和其他資產連續第四周萎縮，同時也創下了11年多以來最大的單周跌幅。

另外，美國新一輪抗疫支票可能即將到來，但這一次有資格獲得支票的美國民眾數量將會大幅減少。此前美國總統特朗普已明確表示，將會在下一次救濟法案中包含對民眾直接發放的支票。

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