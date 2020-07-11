亞馬遜要求員工刪除手機程用程式TikTok

外媒報道，美國電商巨擘亞馬遜要求員工刪除手機程用程式抖音的海外版TikTok，主要由於未指明的「安全問題」。亞馬遜股價周五升0.55%，收報3,200美元，創收市新高。

據報，亞馬遜要求員工在周五(10日)之前，在使用亞馬遜電郵的手機上刪除中國字節跳動旗下的應用TikTok。

除了亞馬遜之外，美國政府早前亦對TikTok表示關注。美國副總統彭斯日前表示，會繼續對可能危害美國國家安全的中國實體採取強硬立場，包括TikTok；總統特朗普接受訪問時也表示，華府正考慮封殺TikTok，作為報復中國政府應對新冠肺炎疫情不力的措施之一。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626