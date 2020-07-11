【星之谷】免費享優質英式教育　校網「關鍵」揭秘

因應《港區國安法》落實，英國政府宣布將擴大BNO護照權力，令持有人有途徑取得英國永久居留權，繼而入籍成為當地公民，期間子女估計可以享受免費教育。究竟這對於英國樓市有甚麼影響？到哪一區校網買樓，才能獲得最優質教育？

香港政府過去多年推出一系列樓市辣招，令香港人資金開始流向海外物業市場，當中以英國發展成熟及法制建全，一直是香港投資界寵兒，坊間也有很多英國物業投資班應運而生。

筆者請教過英國物業投資顧問、英獅物業管理公司主席Peter Chan，他說過去一個多星期香港人有關英國物業查詢和委託，可謂恒河沙數。但這批人明顯和早年「狩獵」一些高租金回報率、低市價單位的投資者有分別，開門見山就說想找一些校網好，居住環境舒適的地區，買屋預算也較寬鬆。

也有一些港人原本只打算買英國樓投資收租，因應BNO持有人未來可以永久居留和入籍，期間可以居住、工作和讀書，有意轉向買一些優質校網地區。

【港人選擇優質校網區】

至於哪區校網好，而且價錢不致太貴？筆者建議他們找曼城南面Sale和Altrincham地區，價錢介乎30萬英鎊(約291萬港元)。Altrincham這區有幾所重點中學(Grammar school)，包括Altrincham Grammar School for Girls和Altrincham Grammar School For Boys等。

以好校網而言，曼城南面這兩區很多香港人都負擔得起，如果預算可以去到100萬英鎊(972萬港元)，則可以考慮倫敦附近一些名校網地區，例如Kingston upon Thames等等。

【小學沒有篩選考核】

提到校網，一定要談談英格蘭地區的入學制度，主要分為公立學校(State-funded School)和私立繳費學校(Independent School or Private School)。

私立繳費學校教學質素高，公開考試成績好，有取錄主動權，惟學費差異也較大，平均一年學費約1.4萬鎊(13.6萬港元)，如果寄宿就去到3萬多鎊(約29.1萬港元)。

公立學校方面，無論中學或小學都不需要繳交學費。入讀小學的話，沒有任何篩選考核，住哪一區就有權入讀哪一間小學；如果小學不夠學位的話，地區政府有權在學校額外加一個學位，甚至擴充多一班接收多出來的學生。

【精英中學競爭激烈】

入讀中學的話，就有分Comprehensive School(普通中學)和Selective School(精英學校)，後者就是上述提及的Grammar School。

Comprehensive School不須考核，由地區政府分配。Selective School則需要經過初中入學前預試，稱為Eleven Plus。學額分配為兩部分，大部分學額先分配給本區居住學生，小部分名額分配給其他區居住的學生，取錄與否按成績分配。

如果本區居住學生成績達到基本要求，就能夠入讀這些Grammar School；如果從外區考入，競爭就非常激烈，分數須高出基本分數很多才能入讀。這類免費的Grammar School，比很多需要付費的私立學校質素還要好，所以吸引了很多家長競爭這些優質校網區的樓。

【公立學校慳近10萬鎊】

正因如此，這些區域樓價自然比其他地區高，不過也值得。以私立繳費學校平均每年1.4萬鎊計算，中學7年學費就是9.8萬鎊；免費公立學校可以節省近10萬鎊，如果家中有兩個小孩，就是20萬鎊了。所以，一些了解這個情況的香港家長，已經開始四處搜羅優質校網區的房屋。

這些地區房屋保值能力高，未受英國經濟因素和脫歐問題影響，反而節節上升，在英國整體房地產市場脫穎而出。

另外，買樓人士值得注意，英國不像香港，不能夠一入地產舖就可以要求立即安排鎖匙盤睇樓，要先在網上看到心儀單位，並確定自己有地址證明、身份證明、資金證明(例如銀行存款)和銀行預批按揭文件，才好聯絡經紀睇樓，否則很大可能遭到拒絕。

最後，這次擴大BNO護照權力會否形成一股移民潮，目前仍言之尚早，但這段「發酵期」已經看出了上述這些端倪，最終浪潮會否推動日後英國整體和局部地區樓價？我們拭目以待。

作者子非魚為星之谷首席顧問，現於多份報章及網上平台撰文，著作《按揭達人》，涉足地產買賣、按揭和移民資訊

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