全球經貿戰：中國單日採購美國玉米量達歷史次高

美國農業部公布，美國出口商向中國出售136.5萬噸美國玉米，創下史上第二高單日銷售量，僅次於1994年12月的145萬噸。

此前已有消息指4月底時中國已發放630萬噸玉米進口關稅配額，如果最新發放的配額全部得到使用，中國的低關稅進口總量可能超過720萬噸的世貿組織目標，也有助於中國履行中美第一階段貿易協議中的承諾，其中北京同意今年購買365億美元的美國農產品。

中國是次購買的玉米，美國農業部稱大部分(76.5萬噸)將在本種植季交付，其餘將在2020至2021年的種植季交付。中國還購買了19萬噸硬紅春小麥和13萬噸硬紅冬小麥，都將於下個種植季交付。

經紀公司StoneX的首席大宗商品經濟學家Arlan Suderman稱，接下來幾周，意外的需求和日益增加的天氣風險，將繼續使空頭感到緊張，同時開始在農民心中創造牛市想像。

美國農業部日前表示，受豬隻和家禽產業復甦帶動飼料需求反彈，預計自今年10月起的12個月內，中國的大豆進口量將增加100萬噸，達到9,100萬噸，同時預計玉米進口量可能提升50萬噸，至700萬噸。

鑑於大豆壓榨需求有所改善，中國當局宣布將年度大豆進口量上調300萬噸，玉米進口量預期也較6月增加200萬噸，至600萬噸，力求加快美中第一階段貿易協議。根據兩國今年1月簽署的第一階段貿易協議，中國政府同意在未來兩年內購買800億美元的美國農產品。

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