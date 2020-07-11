1周10大驚奇：全球經濟必死無疑？原因竟然係咁...

2020年過了逾半，回看《1周10大驚奇》去年底引述異象預言，今年首季是全球股市主要升幅所在。惟受疫情打擊，異象曾於1月25日警告調整來了，之後於2月初預告股市已踏入「最後歡樂時光」，結果當月底大冧，然後再反覆勸告投資者切忌衝動，直至4月4日看到曙光，在同月25日呼籲投資者注意「五窮」，可趁4月最後一周減磅，之後呼籲小心至今，異象上周提醒股市踏入最後瘋狂，不宜貪婪！之後會如何呢？還是小心！

【1、全球經濟必死無疑？原因竟然係咁...】

傳統教育一直提倡「節儉是美德」，目前反而令各地央行非常頭痛！

外國傳媒報道，自疫情重創全球經濟以來，許多統計顯示，幾乎不分國界、大部分人都開始儲蓄，但這個現象開始令各地央行決策官員進退維谷，主因是目前還不清楚這些存下來的錢是否代表「非自願儲蓄」，被壓抑的需求在解封後將立即花掉這些錢，抑或是各地家庭都未雨綢繆、積穀防饑，為未來的不確定性築起安全網。

如果是前者，政府加碼的刺激措施恐怕會產生過多的支出和通脹；若是後者，消費者繼續儲錢，就反映政府刺激「太少」，恐怕會造成支出疲弱、復甦放緩，以及高失業率的惡性循環。

不過，由於全球人類的習慣也不同，上述兩種情景並非互相非斥，最有可能的結果是兩者皆有，但哪種會比較強，就令央行官員陷入兩難，因這會影響放水政策！

可惜的是，這同時恐預示全球經濟在疫情退化後「必死無疑」，因通脹急飆看起來只是時間問題...

歐洲統計局數據顯示，今年首季歐元區家庭儲蓄率上升至16.9%，為1999年有紀錄以來的最高水平；在英國，家庭儲蓄率也從去年同期的5.4%上升至現在的8.6%；此外，根據美國經濟分析局的數據，美國個人儲蓄率從年初的7.9%一度飆升至32%以上，6月份略有回落至23.2%。

牛津經濟研究院首席經濟學家Adam Slater指出，在發達經濟體中，僅僅因為消費最初出現了一些強勁的復甦迹象，就慶祝V形反彈還為時過早。他說：「企業和家庭的失業和預防性儲蓄將抑制支出，這將增加企業破產的威脅。」

【2、全球經濟必死無疑？美國狂派錢仍未夠...】

事實上，由於美國疫情仍未受控，使包括白宮前經濟顧問Jason Furman在內，有超過150名美國經濟學家呼籲，當局應繼續向人民發放紓困現金，以改善金融安全、增加消費者支出，並加速經濟復甦。

報道引述一份由美國153位經濟學家簽署的公開信，呼籲當局應持續向美國民眾發放現金，直到有足夠的證據表明經濟正復甦為止。信中表示，美國首輪現金支付就像「生命線」，幫助部分人的生計渡過了幾周，但即使企業開始重新營業、就業機會開始恢復，經濟仍會受到嚴重影響，如果人們沒有錢花費，需求就會繼續下降。

簽署上述公開信的經濟學家，包括美國前總統奧巴馬任內的白宮前經濟顧問Jason Furman、美國聯儲局前經濟學家Claudia Sahm等。

此外，哈佛大學研究單位Opportunity Insights亦發表研究指出，美國4月向人民直接發放現金的措施，其幫助低收入家庭支出提升的速度，比高收入家庭更快，而紓困現金則多用於維持生活基本支出。

【3、全球經濟必死無疑？美國已輸掉「抗疫之戰」】

對於美國救市沒完沒了，經常批評美國總統特朗普施政的2008年諾貝爾經濟學獎克魯格曼本周在其《紐約時報》專欄撰文指出，美國已輸掉了「抗疫之戰」，與其說是文化因素，倒不如說是領導人的問題。

他認為，「抗疫之戰」的轉捩點在4月17日，當天特朗普鼓吹「解放明尼蘇達！」接下來是「解放密西根」和「解放維吉尼亞」。自此「抗疫之戰」就露出敗象，因為特朗普這樣做是宣告白宮支持示威群眾力促各州結束封鎖令。

於是到了6月第2周，亞歷桑納州新增確診病例飆升，德州也明顯急速上揚，但這兩州州長仍漠視暫停重啟的呼籲，堅稱疫情已控制了。6月16日《華爾街日報》還刊出副總統彭斯的文章，宣稱絕對不會湧現第二波疫情。

惟事實是，過去3周形勢變得十分嚴峻，亞歷桑納州和德州的醫院陷入危機，原因就是時機未到就重啟經濟！原因在在出於領導人身上，反封鎖抗疫示威活動許多是由保守派政治人物發動，部分與特朗普競選陣營有密切關係，且獲右翼富豪金主資助。

為何特朗普急着重啟經濟？克魯格曼直言，就是渴望在11月總統大選前交出就業大幅增長的成績表，以便宣稱經濟成功。不過，重啟策略或許將宣告失敗，因最新官方數據顯示，6月第2周後各經濟數據增長步伐已減緩，或甚至倒退，尤其是病例竄升的州份。

值得留意的是，克魯格曼早前已預言，由於相關失業救助即將在7月31日到期，「薪金保護計劃」經費亦已用盡(此計劃貸款給小企業，若他們不裁員，貸款即可轉化為補助款項，不必償還)，換言之，目前支撐經濟的「兩大救市支柱」即將消失！因此，他警告，若國會和白宮不在7月內速速行動加碼刺激，到夏末秋初，美國經濟形勢將很醜陋。

【4、全球經濟必死無疑？最準經濟師：要留意8月】

除了克魯格曼外，被財經媒體彭博評為過去十年最優秀的經濟預測者之一、經紀自營商市場證券公司(Market Securities)首席經濟學家Christophe Barraud本周透露，美國經濟至少要到2022年，才能恢復到2019年水平，生活要恢復正常更需要很長時間。

他認為，即使疫苗能在今年底研製出來，也可能要到2021年才能上市，這給美國抗擊病毒留下了很長時間。美國經濟復甦階段可能要到2022年或之後才會出現，歐洲的復甦更可能要等到2023年。

Barraud被評為最優秀經濟預測者之一，其對美國、歐洲、亞洲等地的預測大多是準確的。因此，他目前料美國今年V形復甦的可能性較低時，市場應予以關注。

他警告，隨着復甦形態不確定性增加，股市可能出現調整，目前市場未反映很多風險，如果下輪刺激措施在8月初還未出台的話，美國經濟可能會走向「財政懸崖」。他估計，在8月左右，市場應該關注總統大選，這可能導致投資者了結部分獲利，市場結構可能回到疫情爆發前的狀況，慘淡的企業業績和第二波疫情風險，可能導致投資者在大選前鎖定今年的收益。

正因如此，他建議投資者從8月開始要謹慎行事，或採取一些保護措施，因全球貿易復甦將比市場預期的慢得多，未來還有很多令人失望的地方。

【5、全球經濟必死無疑？道指走勢似1929年...】

上述專家是警告經濟未衰完，那麼，會衰到何等程度？股市走勢似1929年！

在華爾街打滾逾半世紀、2008年準確預測美國房地產泡沫破滅、2018年9月底警告全球股市要大調整、2019年6月擔心全球衰退將至，結果言中的傳奇經濟學家Gary Shilling本周警告，隨着投資者意識到經濟復甦所需的時間超出預期，美股明年可能會暴瀉30至40%。

他認為，近期標指大幅反彈類似1929年，當時股市也在最初爆跌後反彈，近期升市主因是人們堅信病毒會得到控制，並樂觀預期貨幣和財政刺激措施將重振經濟。惟他警告，上世紀的歷史可能會重演，標指恐會再次暴跌，就像1930年代的「大蕭條」。

他建議投資者若錯過了近月反彈浪，就應持謹慎態度、處觀望狀態。(附圖一)

Shilling在1960年代成名，當時為美林首席經濟師，過去多次準確預測經濟轉向，在2006年因著名對沖基金經理普爾遜(John Paulson)的緣故，洞悉信貸違約掉期所衍生的金融危機，在當年11月預計美國樓價將大跌25%(註：最終由2006年4月頂部大跌34%)，之後又準確預測2008年金融海嘯。

值得留意的是，亦是曾準確預測2008年金融海嘯，而獲「末日博士」稱號的紐約大學經濟學家魯比尼(Nouriel Roubini)最近「貼中」美國發生暴動！他就此建議，投資者要持有大量現金，因為預計到今年底「全球」股市將大跌40%，2020年後全球經濟恐陷入「大蕭條」。

他的預測與Shilling可謂不謀而合。

【6、異象！美股升但恐慌指數唔識大跌 有何啟示？】

上述提到美股恐似1929年，目前確實有異象亦有此預言！雖然環球股市近期不跟基本因素而愈升愈有，但市場人士觀察到一個異象，就是俗稱「恐慌指數」的美國VIX指數沒有顯示市場「不恐慌」，反而一直處於長期平均值20以上，意味市場縱使上揚，但投資者依然存着很大的戒心，積極為調整而對沖風險。

就此，於2018年10月警告股市未跌完而結果12月大跌、2019年則預計難有大冧市，結果又言中的Evercore ISI首席投資組合策略師Dennis Debusschere表示，雖然VIX指數近期水平已較3月時高於80的高峰低了許多，但仍徘徊在史上首10高的數值榜上，以目前VIX水平來說，意味股市每日波幅可高達1.7%。

高VIX指數反映復甦之路上充滿不確定性，無論是經濟或股市皆然。DeBusschere表示，VIX指數能否持續下降要視乎新冠肺炎疫苗和治療方法是否能研發出來，以及美國是否會再通過財政方案「派錢」。

根據Sundial Capital Research分析師Troy Bombardia指出，周一(6日)是標指在過去100日中，第22次升幅在1.5%以上，顯示波動力度顯著。這樣的波動程度常見於熊市及市場從熊市中復甦上升的時候。

在1930年代大蕭條時期，上述情景通常隨之而的是冧市，但二戰後並非如此，股市在6至12月後一直上揚，包括1975年、1982年和1988年。

那麼，究竟後市是升還是跌？若根據二戰後走勢，VIX指數料會持續下跌，股市則上漲。一旦是相反，就要提防近月的升市玩完。今次會否1930年代冧市翻版？答案很快會揭曉。

【7、全球經濟必死無疑？經濟搭電梯下滑 爬樓梯復甦】

事實上，進入2020年下半年，全球經濟依然受到新冠病毒大流行的沉重打擊，今年全面復甦已無可能，甚至2021年能否重回正軌還是個未知數。即使全球各地政府做出了種種紓困努力，世界仍陷入了1930年代「大蕭條」以來最嚴重的經濟危機。

雖然一些主要經濟體的製造業和零售指標改善，但V形復甦的希望已經破滅，企業復工復產看起來搖搖欲墜，而失業也可能從暫時性變為永久性。美國里奇蒙聯儲銀行行長Thomas Barkin把這種經濟軌迹比作「下滑乘電梯，復甦爬樓梯」。

世界銀行首席經濟學家Carmen Reinhart在6月下旬說：「把反彈與復甦混為一談確實存在風險，真正的復甦意味着情況至少與危機爆發前一樣好，我認為我們離那還很遙遠。」

誠然，IMF估計到今年底，170個國家(約佔全球90%)的人均收入將下降。這與今年1月時的預測形成了鮮明對此，當時該機構認為，到今年底160個國家將實現更大的經濟體量和人均收入正增長。央行行長們仍保持警惕，準備採取更多行動。聯儲局主席鮑威爾警告，前景「極端不確定」，歐洲央行總裁拉加德表示，「受抑制的」復甦將永久性地改變某些經濟領域。

中國歐盟商會的會長Joerg Wuttke指出，令人擔憂的前景意味着企業正在黑暗中前行，他預計這種不確定性還會持續數年。「復甦不是V形，不是W形，而是像電鋸的頂部，上上下下，上上下下，一路都很痛苦。」

國際勞工組織認為，就業市場受到的影響比最初估計得更為嚴重，即使在最樂觀的情況下，2020年下半年也無法復原。該組織上周估計，第2季工作時長比疫情前減少了14%，相當於損失了4億個全職職位。

值得留意的是，創紀錄的債務水平將限制政府在已經實施的11萬億美元財政刺激之外，再提供更多支持的空間。各國政府面臨如何延長或終止代價高昂的提供薪金補助、幫助企業維生的短期措施，同時又要加大長期刺激力度推動經濟復甦的難題。

Natixis SA首席亞太經濟學家Alicia Garcia Herrero指出，舉債必然會帶來副作用，例如殭屍企業繼續存活的問題。Herrero說：「如果不清理債務，回到危機前的狀態就將需要更長時間。」

【8、全球經濟必死無疑？11月美大選前要沽貨？】

講起下半年，當然要提一提美國總統大選將在11月舉行，惟受疫情影響，今年將有「嶄新變數」，穩陣的投資者或許要在大選前「減磅」或「沽貨」。

高盛認為，受疫情打擊，今年使用郵寄的選票數量可能增加，導致選舉結果將「延遲幾周」才出爐，相關波動維持的時間可能超出預定的選舉結束日期(11月3日)，使股市11月面臨的波動也顯著上升。

該行指出，今年總統大選的結果可能會推遲到11月3日後才公布，延遲的時間可能「長達幾周」，因此和選舉相關的波動性維持時間也可能超過11月3日。目前期權市場的交易員似乎認為，選舉結果可能不會在11月3日宣布。

儘管11月20日的期權到期日，為11月3日提供了兩周緩衝時間，但考慮到延遲公布選舉結果的可能性，該行建議客戶應將期權履約日延長到12月18日。

該行舉例，在2000年前總統小布殊和對手戈爾的總統大選中，由於形勢太接近，結果花了34天才決定選舉結果。

【9、全球經濟必死無疑？A股散戶「肯定虧不了」有何啟示？】

最後或許提一提全球散戶「股瘋」的啟示，上周講過亞洲區，本周就輪到內地「火」了！本周有報道指出，目前中國各地上百萬的業餘投資者開始瘋狂，例如36歲的散戶Min Hang也被中國股市近來的火爆行情迷住了。她說：「我肯定虧不了！」 她在一家科技初創公司工作，周二(7日)在北京開設了人生中第一個股票戶口，並說：「現在，我感覺自己是無敵的」。

另一散戶為28歲的昆明自由編劇Leo Li說，他「幾乎全盤」買入股票，但還沒有為收益最大化而借款。Li說「只有在可以100%確定收益的情況下，加槓桿才有意義」，他的家人去年賣掉房產來購買股票，還說「通常在漲勢的中後期，老奶奶開始爭先入市時會發生這種情況。我們還沒有到那兒，但是當時間到來時我會準備好。」

報道指出，在上一次大牛市行情結束5年後，中國的散戶投資者群體又開始顯露出亢奮的情緒。股市成交額衝上萬億大關，融資餘額以2015年以來最快的速度增加，火熱的行情甚至令部分手機交易軟件都出現短暫停頓。僅過去約10天，中國股市市值就增加了超過1萬億美元，增幅遠超全球其他任何一個市場。

【10、全球經濟必死無疑？一手狂賺16萬 A股「瘋了」不用懷疑】

正如上述提及，中國股市狂熱令6月30日以來，市值增加超過1萬億美元，超過了全球任何市場，俗稱「借孖展」的保證金融資也以2015年來最快的速度增長。更甚的是，本周有號稱「量子通信第一股」的科大國盾量子技術股份有限公司在科創板掛牌交易，首日升幅超過9倍，直破該板紀錄。

國盾量子以36.18元人民幣發行，周四(9日)收市報370.45元人民幣，漲幅達923.9%，每手帳面狂賺逾16萬元人民幣；之前的紀錄是天智航醫療周二創下的首日614%；周三(8日)掛牌的中科星圖亦有438%漲幅。

科創板到了7月22日便正式「滿1年」，該板股票在掛牌交易首5天沒有升跌限制。

歷年股災先兆都包括「新股癲升」，上述的情景今次真的會例外？歷史自有分曉。

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