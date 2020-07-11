KOKO HILLS開售：四房戶逾4250萬沽　呎價近2.3萬

新盤大單位需求殷切。茶果嶺KOKO HILLS周六(11日)發售160伙，並安排5伙同日招標，已於上午10時截標。其中第2座1樓及2樓平台特色單位，屬四房三套大戶，實用面積1,850方呎，連462方呎平台，以4,250.3萬港元售出，呎價22,974元，做價理想。

據了解，該名客人來自港島區，認為項目無論地點、開則及會所等均相當優質，故決定入市。而其餘4伙四房戶亦分別收到不同標書，由於需要時間進行審核，結果將會於稍後時間公布。

此外，會德豐地產常務董事黃光耀及市務助理總經理陳惠慈，向該盤買家及到場代理派發防疫包，包括消毒搓手液及口罩套。

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