致富智庫：做人阿頭　呢7樣堅要有！下屬更啱睇...

咁嘅時勢，個個都係「保飯碗」至上，做人上司責任更大，事關下屬睇晒你頭，保住大家飯碗猶如救人一命！實情做人阿頭，以下7樣堅要有：

喂，做得人上司，如果冇呢7樣嘢，肯定畀下屬柴台！喂，做緊手下嘅，不妨睇睇自己有齊幾多樣？第時可能到你！

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【1、言出必行】

睇嚟好簡單好基本，但最基本嘅嘢往往就最易被人忘記。能有Guts(膽量)咁真正做到言出必行，手足自然會心悅誠服，先會齊心去拚。

【2、協助手下升呢】

時代唔同，依家唔興喺同一地方打死一世工。今時今日，聰明嘅阿頭，係唔會一味掛住確保手下忠心耿耿，反而着眼幫手下喺專業上發展。咁不但留到人才，更贏得尊重。而且，水漲船高，下屬升呢，阿頭同樣升呢。

【3、能令手足清楚知要交咩貨】

出色嘅阿頭，有能力令啲手足知道佢嘅期望及清楚了解要交咩貨。清晰指令係最基本，但齋靠「硬指令」屬於低層次，高手係會透過討論，令手足唔覺唔覺就收到Command(命令)。

【4、鼓勵慎重嘅冒險】

最堅嘅上司真正了解「危中有機」，喺佢哋可控風險範圍內，盡量放手畀手下一博。咁不但隨時有意外收穫，亦畀下屬從錯誤中學習，提升團隊處理危機能力。

【5、隨時做緊無形Appraisal】

做Appraisal(評核)係唔少管理層嘅年度大事，但堅有能力嘅阿頭唔會等成年，而係經常同團隊討論檢討工作表現，隨時隨地先掌握住每人嘅能力，知人善任。

【6、感染團隊不斷創新】

真正有領導能力嘅阿頭，唔單止自己具備企業家目光，仲會感染埋旗下團隊，佢哋會鼓勵手足不斷創新。

【7、能清楚闡釋公司發展路向】

能清楚向下屬闡釋公司大方向，呢樣好重要，事關下屬作為一個打工仔，未必個個曉得由宏觀角度去考慮，如果基層唔知公司目標，就好難一齊行，損害公司競爭力。

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講真，10個打工仔，9個都係冇得揀上司，頂多係揀過另一份工，遇着啲乞人憎「腦細」，真係只能有萬二分無奈！至於史上最令打工仔無奈嘅上司，應該都要數以下5大類型。

【1、A字膊混合「無厘頭」】

做得人上司，無膊頭當然係大忌，不過最令下屬唔知點接招，莫過於上司A膊混合埋「無厘頭」。網上就曾經有個咁嘅都市傳說，話有位打工仔發電郵向上司尋求指示，點知等就成個星期都無回音。打工仔於是整封Follow-up電郵問上司是否收到上一封，終於收到個「神」回覆「我嘔緊，謝謝，遲啲覆」。畀着你收到個咁奇幻嘅回覆，唔係唔擺上網啩？

【2、屋企殺手】

家有急事又或屋企人有急病，突然攞假係人之常情。但上司唔批，理由係無「預先申請」！喂，話到明急，邊有得「預先」？！遇着呢類永遠懷疑下屬請假偷懶、完全唔理人哋有屋企嘅上司，喊都無謂。賺份糧都係為照顧屋企啫，本末倒置成咁，除咗遞信，仲可以點？

【3、擺款挑剔怪】

做阿頭有要求，無可厚非，但若然長年喺雞蛋裏挑骨頭，下屬就算幾勁幾fit都冇癮。「其實你都唔係做錯咩嘢，但我又睇唔到有乜理由要加你人工，總之就仲有好多嘢要改善！」年年Appraisal都講呢啲，但又講唔出下屬具體有咩要改善，更莫講話點改善。查實，到底係奄尖挑剔？定擺款呢可？

【4、公司害蟲】

有啲上司，正經事唔多做，但就扭盡六壬搵公司着數。最恐怖就係，佢哋仲鍾意以權謀私，逼啲下屬同流合污，或用公司資源幫佢哋做私人嘢。若下屬唔肯合作或擬似想越級投訴，呢類上司就會借頭借路以「豉椒炒魷」封鎖消息。呢種上司簡直係公司害蟲，宜諸殺。

【5、團隊妄想狂】

做得管理層，當然要帶領下屬建立團隊文化，但如果矯枉過正，就好容易變成「怪獸上司」。例如係逼全體下屬朝朝提早返公司一齊食早餐、放工一齊上瑜伽堂，甚至逼下屬工餘參加啲所謂啟發潛能課程，總之就以「建立團隊文化」為名，將辦公室變成有教條多多嘅古怪組織，將下屬個人生活完全抹煞。

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