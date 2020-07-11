【旅業蕭條】阿聯酋航空頂唔住 首次宣布裁員或高達9000人

阿聯酋航空(Emirates)首次對外宣布裁員人數，外媒報道，公司總裁Tim Clark透露，受到新冠肺炎疫情影響，公司已裁減10%員工，但可能需要裁掉更多人，恐高達15%。如以疫情爆發前公司約有6萬名員工計，即裁員高達9,000人。

Clark稱，於疫情發生前，阿聯酋航空正走向有史以來最好的其中一年，然而疫情爆發後，全球航班幾乎停擺，重創航空業，亦改變了公司的命運。

據了解，阿聯酋航空總數4,500名機師中，至少700名機師於本周收到裁員通知，意味着在疫情爆發後，至少1,200名機師被解僱。

裁員的機師多為空中巴士而非波音機型的機師。阿聯酋航空的空中巴士A380機型可載客約500人，波音777機型載客量較少，因此較適合這段飛行量較少的時期。

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