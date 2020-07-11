KOKO HILLS開售：大手客購兩伙　料涉約2300萬元

美聯住宅部行政總裁布少明表示，茶果嶺KOKO HILLS周六(11日)首度推售，獲不少區內外客戶捧場，美聯公司客戶出席率踴躍，其中A組有大手買家「一客二食」，購入1伙三房及1伙兩房單位，打算作自住及投資收租用途，料涉資約2,300萬港元。

他指出，該盤開價具吸引力，搶佔不少購買力。項目用家佔比約七成，另三成為投資者。他預期，日後呎租可達約40元，料回報率約2.5至3厘水平。

展望7月份，他料一手市場持續活躍，若兩個全新盤可順利推售，料全月一手成交量有望超過2,000宗水平。他強調，疫情對二手市場影響顯著，然而對於一手新盤影響力不大，周六兩大新盤銷售，買家出席情況均見不俗，僅少量準買家退縮，反映一手剛需強勁。

反觀二手方面，他估計全月約3,500宗至3,600宗水平，將較6月份回落逾一成，主因除新盤搶客外，近日疫情反覆，大大增加業主及準買家的睇樓考慮，令二手睇樓活動下跌。

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