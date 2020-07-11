花旗：新興市場下半年面臨三大風險

花旗全球市場策略師Dirk Willer、Luis Costa和Gaurav Garg等發表報告，展望下半年，料新興市場面臨新冠肺炎疫情、美國總統大選，以及增長風險。

該行指出，儘管隨着疫情感染個案持續增加，或打擊風險資產，但疫苗樂觀情緒可能會在今年底時提振風險情緒。

而美國將於11月進行總統大選，花旗預期，大選將在投票前幾個月影響市場，像一次新興市場風格的選舉；市場可能會在8或9月開始關注選舉。而選舉有機會對美元不利，或會限制新興市場貨幣的疲軟。

此外，花旗預期，隨着消費疲弱持續，中國下半年經濟復甦可能以投資為主導。

儘管新興市場貨幣到目前為止，沒有被國家量化寬鬆(QE)影響，但QE確實影響實際利率。該行估計具有正實際利率的貨幣可能會繼續表現出色。巴西的實際利率對於貨幣穩定可能太低，尤其是決策者似乎傾向於低孳息率和外匯疲弱的結合，部分原因是為了穩定債務比率並支持增長。

另外，該行看好韓圜及新台幣，認為在全球復甦環境中，將受惠於科技板塊的出色表現。至於巴西和南非則是新興市場最具挑戰的國家。

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