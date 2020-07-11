傳鴻海最多斥78億元擴建印度iPhone組裝廠

外電引述消息報道，蘋果公司(Apple Inc.)主要代工商台灣鴻海集團計劃投資最多10億美元(約78億港元)，於印度南部擴建iPhone組裝廠，以加速在中國以外的全球化布局。

消息指出，鴻海將於印度的Sriperumbudur投資建立新工廠，工廠將組裝iPhone XR，計劃在3年內完成，估計可增加約6,000個工作崗位。

Apple的兩大主要生產基地皆位於中國，分別是鴻海在河南鄭州和廣東深圳龍華兩地的工廠。然而，由於中美貿易戰及新冠肺炎疫情大流行，破壞全球供應鏈，部分代工廠被迫尋找中國以外的生產基地。

有分析指出，要將生產線移出中國並非那麼容易，因為遷移生產線的成本很高。另相信鴻海上述的舉動，是配合Apple強烈要求旗下客戶將產線移出中國的要求。

據了解，目前在中國生產的部分Apple機型，將會移至印度新工廠生產。

鴻海及Apple未就上述事宜作出回應。

事實上，鴻海董事長劉揚偉於上個月召開股東會時曾提及，將在印度有新的投資計劃，但未有進一步說明。

科技市場研究機構Counterpoint的Neil Shah表示，印度的勞動力較中國便宜，且供應商基礎逐漸擴大，估計Apple可將印度作為出口中心。

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