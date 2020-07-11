美證監放生大鱷　上調季度投資披露門檻

美國證交會(SEC)周五(10日)建議放寬投資者的美股持倉披露門檻，由現時管理資產規模逾1億美元，大幅上調到最低35億美元，當局將進行60天公眾咨詢。

現時美國大型投資基金經理必須按照規定，在每季結束後45天內，披露上季美股持倉變化，讓外界可得悉這些大戶的投資策略。而按最新建議，當局估計，約4,500隻或近90%小型基金無需再公開披露投資持倉，但一些投資者「大孖沙」包括「股神」巴菲特、全球最大基金公司貝萊德，以及大型對沖基金Citadel將不會因此受惠。

SEC主席Jay Clayton在聲明中解釋，現時披露規定沿用逾40年，有關建議會減輕小投資經理的負擔，估計每年可節省1.36億美元開支，但強調當局會繼續監察大型投資基金。

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