Oreo餅乾生產商擬勁削1/4產品種類

儘管疫情期間，包裝食品需求大增，但同時為製造商帶來生產和物流方面的挑戰。Oreo及Ritz餅乾生產商Mondelez表示計劃整頓生產線，大幅削減1/4產品種類。

Mondelez行政總裁Dirk Van De Put在訪問中表示，公司內一直有討論旗下產品的口味和大小包裝過多，現時正好落實計劃，但稱這不一定導致某些品牌消失，惟沒有透露那些產品會被開刀。

此外，他又透露疫情期間，公司的各類產品銷售產生變化，一方面，「飽腹食物」如朱古力及餅乾熱賣，但香口膠則出現滯銷。

除Mondelez外，其他食品公司亦趁機會整合產品線，其中，General Mills正把旗下湯類產品削近一半，以低降庫存和包裝成本，亦減輕網購物流方面的壓力。

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