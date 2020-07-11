【歐元又話瓦解？】歐元區新成員兩年後誕生　邊國係大熱門？

歐洲央行周五(10日)宣布，克羅地亞和保加利亞，將納入視為加入歐元單一貨幣「等候室」的「歐洲匯率機制II」(ERM II)，兩國貨幣未來兩年將與歐元掛鈎，容許波幅上限為15%，之後有機會正式成為歐元區的第21及22個成員國。

歐洲央行行長拉加德表示，克羅地亞和保加利亞就未來進入歐元區邁進一大步。該行指出，上述兩國已採取措施打擊洗黑錢、改革破產法例和國企管治。

納入ERM II是加入歐元區的4個主要條件之一，其他條件包括維持物價穩定、達致穩健和可持續的公共財政，以及經濟融合的持續能力。

歐央行亦證實，克羅地亞和保加利亞將加入區內的銀行聯盟，兩國重要的銀行由10月1日起將受到歐央行的直接監管。

AXA首席經濟師Gilles Moec認為，若有更多國家加入，將視為對歐盟及歐元投下信心一票。

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