脫歐談判陷膠着　大戶賭英鎊冧10%

英國1月正式脫離歐盟，暫時仍維持關稅聯盟及單一市場關係，英國政府表示希望本月內就兩地未來關係達成協議，但雙方談判代表最近均表示仍有巨大分歧。管理600億美元資產的歐洲大型債券基金公司BlueBay資產管理，最近開始押注英鎊下跌，預期英、歐將無法達成脫歐協議或只有十分有限度的協議。

英鎊本月至今兌美元上升近2%，兌歐元亦漲1.1%。不過，BlueBay基金經理Kasper Hense認為英國勢出現硬脫歐情況，惟市場尚未反映對倫敦金融業的影響和英國經濟的風險，而當地唯一的出路是英鎊下跌，或英倫銀行透過實施負利率，某程度讓英鎊貶值，並估計英鎊跌10%的機會最大。

BlueBay在2016年成功「貼中」英鎊在脫歐公投後下挫。

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