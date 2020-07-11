美富國銀行要求員工刪除TikTok

外媒報道，美國富國銀行要求員工，把工作用途手機下載的抖音國際版TikTok應用程式刪除，主要擔心該程式的私隱和安全問題。另方面，美國電商巨擘亞馬遜亦一度透過電郵要求員工刪除TikTok，但其後稱是一場誤會。

TikTok開發商為內地字節跳動，美國國務卿蓬佩奧之前警告美國人不要下載TikTok，除非希望自己的私人資訊落入中國手上。

受惠於華府考慮封殺TikTok，可望消除一個強勁的競爭對手，美國社交媒體股本周股價顯著急升，Snapchat開發商Snap全周大漲9.95%，Twitter及Pinterest股價更分別升14.67%及10.16%。

TikTok近年在全球爆紅，與Snapchat均是針對年輕人用戶。美國銀行指最近中印邊境衝突，TikTok在印度被禁後，Snapchat在當地的下載量明顯急升。

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